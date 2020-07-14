遠傳(4904)今日除息，每股配發現金股利3.25元，開盤參考價65.8元，受到大盤今陷入震盪，加上5G開台，接下來遠傳進入大量投資階段，今股價於盤下小跌，呈現弱勢貼息。

遠傳去年稅後純益87.35億元，每股獲利2.68元，全年財測達成率103%，每股現金股利3.25元，股利發放率121%。

遠傳在7月初風光宣布5G開台開賣，目標在年底前達成5G訊號覆蓋50%人口、蓋3000座基地台，選擇不在基地台數量上和其他業者較勁，遠傳認為，必須跳脫4G、3G思維，基地台選對位置比數量來的重要。

遠傳砸重金標下5G頻譜所謂「鮪魚肚」的黃金區塊，未來在合作、應用上可說先佔了優勢，惟面對龐大的攤提、建設費用，且4G還有10年要走，都是未來遠傳營運重要的考驗。

遠傳除打出具有優勢的網路品質外，也積極充實5G內容，合作夥伴擴及全球，力拚提升客戶4G約滿後升級5G，5G市場要確實活絡，B2C的消費市場才是關鍵，如何讓消費者離開499吃到飽的舒適圈投向5G少說1399元吃到飽的門檻，勢必得端出令消費者心服口服的差異化。

(時報資訊)