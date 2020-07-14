美國科羅拉多州的一隻松鼠證實感染了鼠疫，科州衛生機關表示，當地鼠疫疫情正在升溫。

美國科羅拉多州傑佛遜郡（Jefferson County）莫里森市（The Town of Morrison）首度出現松鼠感染鼠疫案例。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美國國家廣播公司（NBC）旗下媒體9NEWS報導，美國科羅拉多州傑佛遜郡（Jefferson County）莫里森市（The Town of Morrison）一隻松鼠11日被發現感染鼠疫（bubonic plague），這是該市首度出現鼠疫案例。

除了莫里森市，科州布魯姆菲爾德（Broomfield）一處公園上周也偵測到鼠疫疫情蹤跡，科羅拉多州公共衛生及環境局（The Colorado Department of Public Health and Environment）表示，當地鼠疫疫情正在上升。

報導指出，科州的鼠疫疫情是自然發生。

鼠疫是由鼠疫桿菌（Yersinia pestis）引發的傳染性疾病，人類如果被染疫動物或身上的跳蚤叮咬，或是接觸到動物咳嗽後的飛沫，就有可能感染。

科州衛生官員指出，家畜也有可能感染鼠疫，尤其貓比狗更容易感染，感染途徑包含跳蚤、老鼠叮咬，如果沒有妥善使用抗生素治療，最後可能死亡，當局呼籲飼主要多加留意家中的毛小孩。

不過官員也表示，如果適當做好預防措施，感染鼠疫的風險「非常低」。

人類感染鼠疫，一周內就可能出現發燒、發冷、頭痛、噁心等症狀，如果及早發現，鼠疫可以使用抗生素治療。

(中時電子報)