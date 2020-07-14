遊戲新幹線上週六（7/11）舉辦網元盛唐旗下《古劍奇譚》十週年慶嘉年華直播活動，除了回顧古劍十年成長歷程之外，也搶先公開《古劍奇譚網路版》2020年度改版計畫，包含採用UE引擎全面升級、超大無縫地圖、新門派、故事劇情、種族等全新內容，帶來煥然一新的遊戲體驗。

未來採用UE引擎全面升級

《古劍奇譚》十週年線上直播活動首次釋出《古劍奇譚網路版》未來將採用UE引擎進行全面升級，並公開UE4實機渲染影片以及加入NVIDIA光線追蹤技術的遊戲畫面，讓《古劍奇譚網路版》畫面更添一份唯美細膩，令仙俠以更加真實的形態呈現於眼前。

《古劍奇譚網路版》虛幻引擎+RTX光線追蹤即時渲染畫面展示

《古劍奇譚網路版》將在遊戲畫面及演算效率進行大幅優化、提升，充分發揮硬體性能，未來發展更帶來無限的可能性。《古劍奇譚網路版》遊戲專案負責人、網元聖唐副總裁薛岭在直播活動上說道，目前更迭引擎的核心技術難題已被攻克，這套引擎將在明年全面應用到遊戲開發中。在網元聖唐後續產品線研發中也將廣泛採用UE引擎。對此革新，薛岭表示，希望每一代產品、每次版本更新時，都能突破團隊自身的極限，以小步累積成大步，將更優質的遊戲回饋給廣大的新老玩家。

2020年度版本「瀚海驚弦」即將上線

《古劍奇譚網路版》遊戲專案負責人、網元聖唐副總裁薛岭搶先公開即將上線的全新版本「瀚海驚弦」，包括超大無縫地圖、首個可變換武器形態的新門派、故事劇情、種族以及系統優化升級等。

新門派立於商谷洞天雲頂之上，遙拜上古仙家大能為祖。自遠古傳承至今，門下弟子眾多，甚至在各位仙家弟子經歷過的故事中，早已現身過。新門派的武器風格與其門派氣質一脈相承，俐落線條，金屬光澤彷彿纏繞其上的火焰，凌厲而熱烈。

即將登場的超大無縫沙海地圖，擁有開放式動態新玩法，除了讓古劍世界變得鮮明生動，且能體驗到自由探索的樂趣。藉此打造一個廣袤動態新場景「荒狼原」，在這片土地上，還有新種族「白狼族」、秘境、故事劇情等多重內容待玩家探索。

而「白狼族」雖為人形卻保留狼的諸多特徵，擁有獨特文化、戰鬥技能，是既美麗又神秘的存在。不過是敵是友，還要仔細觀察。

全新門派武器外觀（圖／遊戲新幹線提供）

「荒狼原」場景（圖／遊戲新幹線提供）

全新秘境（圖／遊戲新幹線提供）

白狼族設定圖（圖／遊戲新幹線提供）

《神舞幻想》單機續作開發畫面首次曝光

《神舞幻想》作為網元聖唐旗下第二大遊戲品牌，在第一代遊戲上市3年後，《神舞幻想》首次公開續作的實機畫面。目前還在開發的《神舞幻想·妄之生》將全面轉型為動作冒險RPG，與前作同樣採用UE4引擎製作，而續作中的戰鬥與冒險要素占比相對比較大，並在畫面精緻度及表現、動作性、操作性等都有大幅提升。《神舞幻想·妄之生》未來規劃發佈簡體中文、繁體中文、英文版本，另外也將爭取同步於家用電玩主機平台上線。

《神舞幻想·妄之生》UE4引擎開發中實機畫面

古劍十週年慶多重福利開跑《古劍奇譚網路版》年度改版內容搶先曝光

歡慶古劍奇譚十週年，遊戲新幹線表示《古劍奇譚網路版》已經同步開放《神舞幻想》主題活動，只要在活動期間登入遊戲，就可獲得神舞主題專用的500元指定時裝代金券，參與指定活動還能拿到《神舞幻想》中BOSS「鵲鬼」的面具與超級卡哇伊的「醉舞花蔭」永久連動掛飾。此外，官方也預告接下來的年度改版中，玩家將可以透過活動免費獲得《古劍奇譚二》聯動髮型「偃甲大師．青絲」，還會推出由東海龍綃宮鮫人所裁，鮫綃輕泛漣漣流光，似一泓清漓的全新時裝「東海鮫織」以及限時上架古劍十周年紀念款飛行坐騎「淩天金翮」，多重造型供玩家變換，敬請期待！

十週年慶步雲洲美麗祝賀煙火（圖／遊戲新幹線提供）

十週年慶主題活動（圖／遊戲新幹線提供）

《古劍奇譚網路版》X《古劍奇譚二》聯動髮型【偃甲大師】（圖／遊戲新幹線提供）

《古劍奇譚網路版》X《古劍奇譚二》聯動髮型【偃甲大師】（圖／遊戲新幹線提供）

《古劍奇譚網路版》X《古劍奇譚二》聯動髮型【偃甲大師】（圖／遊戲新幹線提供）

古劍十週年紀念飛行坐騎【淩天金翮】（圖／遊戲新幹線提供）

全新時裝【東海鮫織】（圖／遊戲新幹線提供）

全新時裝【東海鮫織】（圖／遊戲新幹線提供）

(科技)