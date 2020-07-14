北市府14日公布新一波人事異動，祕書長薛春明將退休，市長柯文哲指派副祕書長陳志銘接任，新任副祕書長由市府參事林育鴻經遴選方式勝出升任，市府顧問周榆修接任社會局長，另市府副發言人戴于文兼任市長室副主任，媒體事務組祕書李旻蔚轉任市長室副主任，人事異動16日起生效。

這一波人事案，周榆修、戴于文和李旻蔚有綠營背景，外界解讀是柯文哲想讓市府綠一點，平衡民眾黨過於偏藍，戴于文表示，對於各方面的解讀，市政府都表示尊重。

戴于文強調，市長在人事布局上，最主要的因素還是以順利推動市政為主，所以在人事布局上都是以市政為主要考量。

至於人事案是布局2022議員選舉，戴于文說，人事調整跟選舉沒有任何關係，柯文哲徵詢過程中也沒有談到這方面問題，市長很願意給年輕人機會，對他來說也是一個挑戰、學習的機會。

柯文哲也表示，新任執掌首長的人事安排，考量其專業及適用能力，適才所用盼市府團隊發揮最大效益。

(中時 )