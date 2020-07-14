國民黨今日起於立法院前展開「拒絕酬庸 退回提名 全民站出來」系列陳抗活動，黨主席江啟臣與多位黨籍民意代表等皆共同參與，齊批本次監察院長被提名人陳菊爭議遍布，不具被提名之資格與正當性，應自行退出。

國民黨強調，陳菊高雄執政12年期間，其市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案。自蔡總統將陳菊提名為監察院長後，監察委員最基本應具備的清廉、公正形象已被踐踏、抹滅，蕩然無存。

國民黨立委蔣萬安指出，本次提名之監察委員名單中，27位監委中，有24位與民進黨關係密切，逼近九成綠營背景。江啟臣質疑，蔡英文提名陳菊，到底是要查案還是吃案？賴士葆也說，陳菊若當監察院長，監委敢調查她嗎？

國民黨指出，監察院曾通過對高雄市政府在731氣爆案不當作為之糾正案，以陳菊為首的高雄市府，在氣爆善款運用中存在「自行挪用善款、浮編律師費、隱匿捐款資訊」等三大決策弊端，陳菊於氣爆善款不當使用案中的角色有諸多可議之處，爭議尚未釐清，陳菊應自行退出監察院長提名，否則「球員兼裁判，弊案不用查」，鉅額的氣爆善款挪去哪，也將永遠不得而知。

台北市議員游淑慧質疑，民進黨是沒有其他人了嗎？為什麼一定要提具有爭議性的陳菊？新北市議員林金結則說，如果陳菊可以當監察院長，那陳水扁也可以當了。國民黨青年團總團長田方倫說，綠色網軍之前只敢笑國民黨立委佔領議場時要求開冷氣，卻不敢直接幫陳菊辯護，可見他們也知道陳菊的不適任。

國民黨指出，在捍衛民主價值路上，陳菊曾說：「心中有天堂的人，就不怕被釘在十字架上」。國民黨呼籲陳菊將此番言論付諸行動，坦然接受調查，更應主動婉拒出任監察院長，切勿因個人汲於名位，而親手將台灣的民主形象判死。因為爭議尚未釐清，監察院若是成為包庇陳菊的天堂，將為台灣民主推向絕對煉獄。

本週國民黨針對監察院院長及監察委員人事同意權案，將於立法院外舉行系列陳抗活動。相關活動包含二、五上午之戰車助講，三、四上午發言人直播助講，以及每日晚間野台直播，將隨機邀請副秘書長李彥秀、文傳會副主委王鴻薇、洪孟楷委員、台北市議員游淑慧、資深媒體人朱凱翔等人作為現場主持，呼籲全民共同響應。

(中時 )