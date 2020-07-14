全球領先的半導體科技公司英飛凌科技（Infineon）宣布，任命曹彥飛擔任大中華區副總裁暨汽車電子事業部負責人。

目前，曹彥飛已在上海履新，全面負責英飛凌科技汽車電子事業部大中華區的戰略規劃和業務推廣，並直接匯報給英飛凌科技汽車電子事業部資深副總裁Anton Mueller和英飛凌科技大中華區總裁蘇華博士。

曹彥飛在汽車產業積累了超過15年的豐富經驗，曾任職於多家知名跨國汽車零部件企業，並擔任高級管理職務，擁有卓越的領導才能。加入英飛凌前，他曾擔任大陸集團（Continental AG）新能源科技事業部亞太區總經理，負責管理包括大中華區、日本、韓國和印度市場在內的亞太區整體業務，帶領團隊實現了銷售業績的大幅增長。在加入大陸集團前，曹彥飛在博世任職了9年，歷任各種工程管理職務，並升任技術負責人。

英飛凌科技大中華區總裁蘇華表示，曹彥飛在汽車產業擁有深厚的技術背景和豐富的產業經驗。作為資深管理者，他對本土市場有著深刻的理解和獨特的洞察。我們相信，他的加入將推動英飛凌科技汽車電子事業部在大中華區的業務繼續向前邁進。在他的帶領下，以及英飛凌團隊的共同努力下，我們將繼續為業界提供具有前瞻性的解決方案和產品。

曹彥飛擁有湖南大學電氣工程學士學位和電力電子碩士學位，以及歐洲管理與技術學院高級工商管理碩士學位。

(工商 )