用掉半罐CC霜 蘇貞昌三倍券買一罐賠太太 10:342020/07/14 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌今赴宜蘭，受訪時他透露三倍券的用途。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三倍券明天上路，行政院長蘇貞昌今天（14日）上午赴宜蘭時，透露三倍券的用途，蘇貞昌計畫買模擬遊戲《動物森友會》相關產品以及漫畫給孫女。蘇貞昌也呼籲民眾，三倍券到年底前都可以使用，民眾領取時不必急於一時。 蘇貞昌說，他是在便利商店預購三倍券，會選擇超商比較不忙的時候領取，準備買《動物森友會》相關產品給孫女，並且帶孫女去文化部的漫畫基地買些漫畫，也要買罐隔離霜賠太太，因為上次將隔離霜用掉半罐，要買一罐賠太太。 (中時 ) #蘇貞昌 #三倍券 #漫畫 #孫女 #動物 也許您會感興趣 政治熱門新聞 梁文音離婚 王浩宇開酸！網：你戰場開太多了… - 政治 「罷免黃捷」變冷清？鳳山清捷隊回擊爆真相！ - 政治 直播》圍堵陳菊 費鴻泰掛彩血流如注！藍委佔領主席台 - 政治 高雄跑行程聽到年輕人評韓這句？謝龍介喊7字 - 政治 議場玻璃誰敲破的 陳柏惟找到凶手笑了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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