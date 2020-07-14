三倍券明天上路，行政院長蘇貞昌今天（14日）上午赴宜蘭時，透露三倍券的用途，蘇貞昌計畫買模擬遊戲《動物森友會》相關產品以及漫畫給孫女。蘇貞昌也呼籲民眾，三倍券到年底前都可以使用，民眾領取時不必急於一時。

蘇貞昌說，他是在便利商店預購三倍券，會選擇超商比較不忙的時候領取，準備買《動物森友會》相關產品給孫女，並且帶孫女去文化部的漫畫基地買些漫畫，也要買罐隔離霜賠太太，因為上次將隔離霜用掉半罐，要買一罐賠太太。

(中時 )