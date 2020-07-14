隨著臉部識別技術越來越發達，應用逐漸普及，現在大陸竟然出現了以販賣人臉截圖為主的犯罪形式，而人臉背後隱含的包括身分證字號、信用卡號、手機號碼等重要數據也恐遭到出賣，並被進一步用於虛假註冊、電信詐騙、金融詐騙的違法行為。

有大陸媒體發現，一些網路黑心從業人員利用電商平台，批量販賣非法獲取的人臉等身分訊息和「照片活化」網路工具及教程。一位賣家用微信語音向該媒體表示，「要的話，5毛錢一張打包帶走，總共2萬套，不議價。」行徑相當囂張。

而這些違法商家在淘寶、閒魚等網路交易平台上都可找得到。以淘寶為例，有部分賣家以「人臉全國各地區產業可做，信譽第一」、「出售人臉4套件，懂得來」等暗語吸引買家。記者隨機點選一家出售人臉商品的店鋪，旋即跳到閒魚的頁面，在這位賣家的閒魚首頁中，販售的商品為部分平台的個人用戶的臉部訊息數據。

除售賣人臉數據外，一些更誇張的閒魚賣家還出售「照片活化」工具，利用這種工具，可將照片進行修圖，改為眨眼、張嘴等表情，如此便能將人臉照改為任何證件照的需求形式。

對於這些違法行為，中國電子技術標準化研究院信安中心測評實驗室副主任何延哲表示，如果只是採集個人的人臉訊息，比如在馬路上被人拍了照，但是沒有獲得個人的其他身分訊息，隱私洩露風險並不大；問題在於，當前網路黑市中售賣的人臉訊息並非單純的「人臉照片」，而是包含個人包括身份證號、銀行卡號、手機號等的一系列敏感數據。

業內專家認為，對違規販賣人臉訊息的黑色產業鏈必須予以嚴厲打擊，立法機關需統籌考慮技術發展與訊息安全，明確規定人臉識別技術的使用紅線；監管部門也應對惡意洩露他人人臉和身份訊息的違法行為予以堅決制止。

北京師範大學網絡法治國際中心執行主任吳沈括表示，網路應對平台上的交易行為承擔應有責任，嚴審賣家資格，對平台內經營者的行為進行監控、紀錄，不應允許任何侵犯他人人身財產權利或違反法律的事項發生。

(旺報 )