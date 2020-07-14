連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）董事會決議配息約2.5元、配股0.5元，今（14）日進行除權交易，每股參考價65.7元。雅茗今早開高後震盪走揚，最高上漲2.28％至67.2元，填權率達45.45％，早盤維持逾1.5％漲幅，位居觀光類股漲勢前段班。

雅茗股價於3月中下探46.5元的近16個月波段低點，隨後一路震盪走揚。4月23日先以每股參考價55.7元進行除息交易，首日填息率達約44％，歷時5天即完成填息。昨（13）日觸及69.9元，創1月底封關以來近半年高點。

雅茗2020年6月自結合併營收1.28億元，月增13.93％、年減29.88％，回升至今年次高。第二季合併營收3.44億元，季增24.48％、年減37.85％，自首季新低顯著回升。累計上半年合併營收6.21億元，年減43.71％，雖續處同期新低，但幅度較前5月46.47％持續收斂。

雅茗表示，雖然新冠肺炎疫情衝擊首季營運，但單月營收於2月落底後逐月成長。雖然華南暴雨及北京第二波疫情，影響部分門市營運時間，對6月營收造成些許影響，但疫情並未出現大爆發，在中國大陸商業活動恢復正常帶動下，整體營收表現仍持續回升。

雅茗今年訂定擴大展店、國際合盟、投資併購3箭發展策略，雖然展店受疫情影響而暫時放緩，但3月起已陸續進行疫情後展店準備。累計上半年仍新展店近100家，其中6月於全球市場新展達30店，預期下半年展店將加快，續朝全年新展達500家目標邁進。

展望後市，雅茗表示，6月起已進入手搖茶飲傳統旺季，門市營收已回復到過往正常時期的8成以上，下半年營收可望持續成長趨勢。同時，國際合盟、投資併購亦已有具體成果，隨著體質調整完畢、疫情趨緩、旺季來臨等利多加持，看好營收可望逐季提升。

(時報資訊)