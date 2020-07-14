新冠肺炎疫情在中南美洲及印度等地延燒，且中印邊境衝突引發印度抵制大陸智慧型手機，砷化鎵代工廠宏捷科(8086)7月營收亦受到影響，對第3季營運展望亦轉趨謹慎保守，受此影響，宏捷科盤中股價走弱，一度失守百元關卡。

受惠於大陸5G基礎建設及WiFi 6滲透率提升，宏捷科6月合併營收攀高至2.84億元，月增1.79%，年增66.26%，再創105年1月以來新高，自結5月稅前盈餘為6800萬元，年成長113%，稅後盈餘為5400萬元，年成長108%，每股盈餘為0.36元；累計4月及5月稅前盈餘為1.33億元，年成長202%，稅後盈餘為1.06億元，年成長203%，4月及5月每股盈餘為0.7元；前5月每股盈餘為1.8元，前6月合併營收為16.53億元，年成長117.42%。

美國華為新禁令、美國、印度及中南美洲新冠肺炎疫情持續延燒、中印邊境衝突引發印度抵制大陸智慧型手機，而印度、中南美洲等地區又是大陸手機主要銷售地區，尤其是4G手機部分，宏捷科PA因以大陸客戶4G手機為主，業績遭受波及，對7月及第3季營運看法轉趨保守。

儘管宏捷科第3季營運受大陸手機銷售看淡影響，公司積極開發5G手機PA產品，計畫下半年送樣手機品牌廠，如果順利於下半年通過認證，今年底有機會小量出貨。

在產能部分，目前宏捷科月產能約11000片到12000片，在新廠加入量產後，預期年底月產能可達15000片，未來將依客戶需求逐季增加產能。

(時報資訊)