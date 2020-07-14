加州再度封鎖，美股臉色發綠。日、韓股早盤同步下挫。台股今日開盤下跌8.67點，曾跌破12200點，但台積電(2330)再創天價357.5元抗跌支撐，資產概念及防疫題材中的康那香、高端疫苗及國光生紛紛上漲帶動，台股跌幅漸漸收斂，指數震盪力守5日線。

分析師指出，台股整體多頭格局未變，投資人可留意表現績優個股，待指數拉回布局，預期台股下檔支撐在10日線約11989點附近，上檔壓力在12400點附近，接下來重點需觀察台積電法說會對景氣看法。

盤面上，台積電今日又創新高價來到357.5元，成為今日的撐盤要角；台幣持續升值，資產股攻勢發動，南港(2101)、國產(2504)、士紙(1903)等紛紛揚升；生技股領頭羊換人，疫苗題材休息過後，多頭重新表態，高端疫苗(6547)、國光生(4142)聯袂上漲；台表科(6278)挾著蘋果新品上市題材，股價漲幅在3.5%以上；同致(3552)多頭續攻，盤中漲幅在8%以上；聯合再生(3576)積極發展模組品牌及太陽能系統電站業務，股價漲幅在7%以上。

分析師表示，本周為美股超級財報周，台股也有重量級法說會即將登場，預期台股將維持高檔震盪。觀察外資動向來看，7月以來，台股為新興亞股中，唯一連6周吸引外資資金流入的市場，可看出外資對台股仍具信心。美國疫情續燒，需密切注意未來的發展趨勢。

(時報資訊)