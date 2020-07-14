和泰車(2207)配息14元今日除息，開盤參考價734元，股價開低10元為724元，但盤中回到平盤734元。因六月銷售告捷，和泰車7月3日股價創下767元新高，較今年3月低點335.5元漲逾一倍；目前股價仍在高檔，因漲多，今日除息表現平淡。

和泰車上半年汽車銷售持續成長帶動，上半年自結合併營收1126.88億元、年增15.25%，也再創歷史同期新高。

台灣疫情緩解進一步帶旺車市，6月汽車市場整體掛牌數為4萬1386台，比5月再彈升23.4%且年增8.2%，扭轉先前2個月呈現年減的態勢。今年至6月30日止，車市總規模20萬9782台，重回上升軌道，比去年同期增加1.4%。

汽車龍頭和泰車是上半年車市大贏家，6月雙品牌總銷售1萬4426台，月增29.8%也年增19.7%，銷售表現重回年成長軌道，總市占率衝上34.9%。其中，旗下TOYOTA品牌6月銷售1萬1975台為銷售品牌之冠，旗下進口車品牌LEXUS 6月掛牌數也衝上車市第4名，總銷量達2451台，市占率5.9%，並擊敗進口車雙B的表現。

今年至6月30日止，車市總規模20萬9782台，比去年同期增加1.4%，和泰車成長率更高，上半年總掛牌數達7萬1453台，年增8.7%，旗下TOYOTA品牌上半年銷售年增7.3%，代理之進口豪華車LEXUS前6月銷售大增16.9%也是成長推手。

和泰汽車第一季新車銷量成長，帶動營運攀高。和泰車第一季合併營收574.38億元、年增33.7%，稅後淨利34.67億元、年增38.46%，EPS達6.35元，營收獲利均創歷史單季新高。

和泰車首季新車銷量3.56萬輛、年增19.4%，帶動營收上揚，且因豐田RAV4、凌志（Lexus）進口車銷量成長，推升獲利表現。在今年銷售持續看增挹注營運成長，和泰車今年業績可望再創新高，將續賺逾二個股本。

(時報資訊)