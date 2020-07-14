電梯大廠永大機電第一季營運受大陸疫情影響而下滑，5、6月接單及出貨都出現報復性反彈，6月合併營收回升至13.68億元，創今年單月新高。

永大6月合併營收13.68億元，比去年同期成長16.78％。上半年合併營收65.91億元，較去年同期成長2.34％。永大預估，上半年大陸電梯市場虧損縮減，下半年拚大幅成長，全年大陸事業目標是損益兩平，台灣電梯事業持續成長，永大今年整體營收及獲利可望優於去年。

永大積極布局兩岸及海外電梯市場，將載客電梯送德國萊因TUV機構檢測，進行8週測試，取得「VDI4707」歐盟電梯節能5A最高省電標章。永大總經理蔡尚育表示，電梯要拿省電標章A，其實不難，但A級中又細分5個等級，從使用強度與頻率非常低的第一等級到使用頻率非常高的第五等級，永大直接挑戰最高規第五級，以每天平均運行時數6小時，在超過100公尺高度的辦公大樓或醫院等繁複使用的場域中通過測試，前後對比，最高可省電50％。

蔡尚育表示：5A代表省電等級最高且為台灣業界唯一，永大一向以安全高品質著稱，在此基礎上，民眾搭乘永大電梯除了安全外，還享有防疫減少感染風險更具備高效率節能功效，完全符合新世代需求。

蔡尚育表示，目前全世界主流電梯製造廠皆以歐盟所訂定的法規標準為依歸，包括安全與節能。永大除深耕兩岸外，也將積極開拓東南亞等地市場，這次獲得『VDI4707』歐盟最高節能5A認證，代表永大符合綠色電梯新趨勢未來更具競爭力。

(工商 )