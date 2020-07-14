立法院今進行監察院長被提名人陳菊審查會，藍綠立委一早爆發推擠衝擊，國民黨團突破重圍搶下主席台，並破壞議場設備，杯葛阻止陳菊上台報告及備詢。林為洲稍早受訪表示，陳菊不走平常走的路強行要進來，還動用兩台車掩人耳目，國民黨團堅決反對史上最不恰當的監委名單，會持續占領主席台一整天。林為洲強調，陳菊最不適合的位置就是監察院長，因為陳菊過去擔任機關首長，隨即轉任監察院長不恰當。

針對國民黨團今早突襲衝進議場占領主席台，林為洲說，黨團在清晨4點動員，要在立法院區阻擋陳菊到立法院備詢，平常官員到立法院備詢會從青島東路到議場後方，結果陳菊今7點多不走平常走的路，動用兩台車，用掩人耳目的方式，一台走青島東路，陳菊則搭另台車從鎮江街下車，強行進到立法院。

對於陳菊不適任監察院長理由，林為洲說，監察院長職掌調查機關與公務人員，陳菊過去擔任總統府祕書長、高雄市長都是機關首長，過去曾被爆出這麼多案子，即使不是陳菊本人涉入，但也跟陳菊屬下的機關，單位有關，這是國民黨團無法接受的地方。

林為洲肯定陳菊過去對民主的貢獻，是值得欽佩的人，但是林為洲認為，陳菊最不恰當的位置就是監察院長，「如果陳菊是當行政院長，他們還要抗議嗎？蘇貞昌行政院長有人抗議嗎？」

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(中時 )