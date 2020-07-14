台北市政府原民會前主委陳誼誠，日前遭指控在2018年間的聯誼餐會上，趁著合唱時，強吻一名退休女教師，過程中還說出：「我一定要親到妳！」等話語，被台北地檢署依違反性騷擾防制法起訴。先前被台北地院法官判處拘役50日。但他不滿提出上訴，強調一切是因為酒醉重心不穩，才會不小心碰到，並聲稱「她與我還高興唱完整首歌」，但最後還是被高等法院法官駁回，全案定讞。

據判決書指出，女教師出面指控，她在2018年1月間，參加原住民教師協會舉辦的活動，當天下午與陳誼誠等人，到某原住民餐廳續攤。未料唱到一半，陳突然強行拉著她手，作勢要親吻，女老師一時嚇到趕快推開，但陳卻又拉住她的手和帽子說：「我一定要親到妳！」最後她在掙扎之下，被陳強吻左臉頰。

事發後，陳誼誠發表聲明表示一切「無中生有」，否認性騷，更強調絕無強吻，並否認說出「我一定要親到妳！」等話語。陳男辯稱，當時是因為一起合唱時不勝酒力，才會一邊唱一邊搖擺身軀，後來重心不穩靠向女教師，第一次碰巧碰到臉，第二次又因為靠近麥克風唱歌不慎碰到，並無故意性騷擾意圖，「她與我還高興唱完整首歌，我唱完後下台，她仍點歌續唱」。

陳男一審被依違反性騷擾防治法判處拘役50日，得易科罰金5萬元，但他不滿提出上訴，後來高等法院法官認為，兩名證人指證歷歷，甚至有一位證人當庭還原現場，做出「頭朝下、嘴巴朝下」的動作，與陳男辯稱不勝酒力、碰到女老師臉頰的事實不符，難認可採。最後裁定駁回男方上訴，全案確定。

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(中時電子報)