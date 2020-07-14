中信兄弟在台中、桃園都未拋下封王彩帶，今（14）日移師台南球場與統一獅進行一場保留賽，將推出7連勝的洋投德保拉掛帥，希望一舉奪得上半季冠軍。獅隊則由江辰晏登板迎戰，阻上黃衫軍在主場登基；德保拉、江辰晏也是原本的先發投手。

這原本是編號第62場，5月26日的比賽，當時因雨勢過大無法進行而形成保留賽。當天許基宏在2局上揮出陽春全壘打得分，今天要從3局上開始打，中信兄弟1比0領先。兩軍本季對戰，中信15勝4敗大佔上風，而且是10連勝。

德保拉戰績7勝5敗、自責分率4.40，他在球季開幕後先苦吞5連敗，原本可能要捲舖蓋走路，不料從5月16日起卻拿下7連勝。球運也很好，像上周對樂天桃猿先發6局、失5分，靠隊友火力支援仍能轉敗為勝。先發12場有6場優質先發，比例正好一半；對獅隊2勝1敗、自責分率3.25，內容還不錯。

獅隊江辰晏戰績4勝5敗、自責分率6.80，目前3連敗，對中信兄弟先發2場都吞敗，自責分率9.00。尤其6月25日先發4局被敲11安，包括5支全壘打、失掉9分，內容最不理想，當時中信的先發投手也是德保拉。

(中時 )