圖輯》漢光36號聯合防空作戰 空軍大批戰機起飛接戰 10:582020/07/14 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經國號戰機捍衛我國空防安全。(國防部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 漢光36號演習今日進入第2天操演，空軍清晨實施「聯合防空作戰演練」，空軍所有戰機受令後緊急起飛，實施防空攔截演練，地面防空部隊，則機動進入陣地進行接戰演練，以驗證各部隊防空應變作為。 經國號戰機飛行員起飛前進行飛行前檢查。(國防部提供) 空軍第一聯隊清晨配合漢光36號演習，由經國號戰機執行聯合防空作戰任務。(國防部提供) 空軍第一聯隊清晨配合漢光36號演習，由經國號戰機執行聯合防空作戰任務。(國防部提供) 空軍第三聯隊經國號戰機清晨依令緊急升空，執行聯合防空作戰任務。(國防部提供) 清晨拂曉時刻，戰機引擎聲劃破天空，空軍各型戰機接獲命令，進行緊急起飛，升空後模擬對敵機攔截任務。 空軍第二聯隊幻象戰機清晨緊急升空，拂曉出擊的戰機，橘紅色尾焰相當顯眼。(國防部提供) 空軍第二聯隊幻象戰機清晨緊急起飛，執行聯合防空作戰任務。(國防部提供) 陸軍58砲指部防空營清晨執行戰術機動，復仇者飛彈車於陣地實施接戰程序演練。(國防部提供) 而地面防空部隊，則迅速機動，進入戰術位置，完成陣地開設後，嚴密監控空中敵軍，並依令進行接戰演練。 陸軍58砲指部防空營官兵於雷達車上搜索目標。(國防部提供) (中時電子報) #漢光36號演習 #聯合防空作戰 #空軍 #戰機 #接戰演練 #接戰 #攔截敵機 #進行 #防空部隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩棲奪島 解放軍渤海跨戰區操演 04:102020/07/10 焦點新聞 三倍券再加印 紙本衝1700萬份 04:102020/07/10 財經焦點 立法院同意 黃榮村為考試院長周弘憲為副院長 11:232020/07/10 政治 大陸海調船出現沖之鳥礁海域 日本氣噗噗 19:142020/07/10 國際 國防自主 才有對美喊價籌碼 04:102020/07/11 政治要聞 無照執刀2／取證困難！加馬刀醫師得受訓1年 連醫護助理都要講習3天 08:222020/07/11 社會 球場外逗留恐面牢獄之災？藍鳥新同學不爽開噴 12:562020/07/11 體育 強化災時應變能力 新店區公所防災收容演練 14:192020/07/11 寶島 紓困3.0不「一視同仁」依公司大小補助 五福最多可融資5億 16:382020/07/11 生活 新聞早班車》金門12牛場疑染病 將撲殺50頭 06:312020/07/12 政治 政治熱門新聞 梁文音離婚 王浩宇開酸！網：你戰場開太多了… - 政治 「罷免黃捷」變冷清？鳳山清捷隊回擊爆真相！ - 政治 直播》圍堵陳菊 費鴻泰掛彩血流如注！藍委佔領主席台 - 政治 高嘉瑜議場守夜 床照曝光！爆立委「打呼聲比牛還大」 - 政治 議場玻璃誰敲破的 陳柏惟找到凶手笑了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。