漢光36號演習今日進入第2天操演，空軍清晨實施「聯合防空作戰演練」，空軍所有戰機受令後緊急起飛，實施防空攔截演練，地面防空部隊，則機動進入陣地進行接戰演練，以驗證各部隊防空應變作為。

經國號戰機飛行員起飛前進行飛行前檢查。(國防部提供)
經國號戰機飛行員起飛前進行飛行前檢查。(國防部提供)
空軍第一聯隊清晨配合漢光36號演習，由經國號戰機執行聯合防空作戰任務。(國防部提供)
空軍第一聯隊清晨配合漢光36號演習，由經國號戰機執行聯合防空作戰任務。(國防部提供)
空軍第一聯隊清晨配合漢光36號演習，由經國號戰機執行聯合防空作戰任務。(國防部提供)
空軍第一聯隊清晨配合漢光36號演習，由經國號戰機執行聯合防空作戰任務。(國防部提供)

空軍第三聯隊經國號戰機清晨依令緊急升空，執行聯合防空作戰任務。(國防部提供)
空軍第三聯隊經國號戰機清晨依令緊急升空，執行聯合防空作戰任務。(國防部提供)

清晨拂曉時刻，戰機引擎聲劃破天空，空軍各型戰機接獲命令，進行緊急起飛，升空後模擬對敵機攔截任務。

空軍第二聯隊幻象戰機清晨緊急升空，拂曉出擊的戰機，橘紅色尾焰相當顯眼。(國防部提供)
空軍第二聯隊幻象戰機清晨緊急升空，拂曉出擊的戰機，橘紅色尾焰相當顯眼。(國防部提供)
空軍第二聯隊幻象戰機清晨緊急起飛，執行聯合防空作戰任務。(國防部提供)
空軍第二聯隊幻象戰機清晨緊急起飛，執行聯合防空作戰任務。(國防部提供)

陸軍58砲指部防空營清晨執行戰術機動，復仇者飛彈車於陣地實施接戰程序演練。(國防部提供)
陸軍58砲指部防空營清晨執行戰術機動，復仇者飛彈車於陣地實施接戰程序演練。(國防部提供)

而地面防空部隊，則迅速機動，進入戰術位置，完成陣地開設後，嚴密監控空中敵軍，並依令進行接戰演練。

陸軍58砲指部防空營官兵於雷達車上搜索目標。(國防部提供)
陸軍58砲指部防空營官兵於雷達車上搜索目標。(國防部提供)

(中時電子報)

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