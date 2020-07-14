40歲大陸女星秦嵐2年前演出清宮劇《延禧攻略》中「富察皇后」一角走紅，因其溫柔婉約的螢幕形象，被封為最美皇后。最近她受訪坦言前幾年常有人催婚，還有人跟她說生孩子是女人的義務，讓她罕見回嗆：「我的子宮使不使用，關你什麼事」。

秦嵐早年演出《還珠格格3》中知畫打開知名度，最近她與高以翔生前所拍《怪你過分美麗》播映，又掀起話題。私下她曾與黃曉明、導演陸川傳交往，但都和平分手，演藝圈中她與應采兒是無話不說的好閨密，2年前應采兒受訪，除了爆「秦嵐智商墊底」，還隔空喊話要秦嵐趁當紅把自己嫁出去，笑說：「因為現在是一線女星嘛！如果一會兒又過氣了，過氣女星就不好嫁了」。

據《鳳凰網娛樂》報導，如今仍單身的秦嵐透露私下常被人催婚，但她對婚戀總保持順其自然的看法，不強求，她曾被人念「不結婚就是不想負責」，她覺得很奇怪，反問：「為了結婚而結婚才是不負責任吧？」結婚生子對她是責任重大的事，要深思熟慮才能跨出那步，有人還幫她貼標籤，稱生小孩是身為女人的責任義務，秦嵐不以為然，反罵自己子宮怎麼使用究竟關他人什麼事。

(中時電子報)