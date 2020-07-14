教育部今天公布今年師鐸獎得獎名單，共72人獲獎，包括校長18名、教師54名，抗疫有功的台大副校長張上淳名列其中；日前因為布置畢典會場而墜落身亡的新竹縣竹北國小教師蔡宛芯，也是今年師鐸獎得主，教育部在她的告別式中已頒獎給她。

今年師鐸獎，各縣市及教育相關單位各推薦163人，經過初審及決審，最後選拔出72名獲獎者，獲獎名單已公告於「良師興國網站」及教育部師資培育及藝術教育司網站。

今年72位師鐸獎得主中，若以教育階段來分，幼兒園2名、國小24名、國中15名、高中職20名、特殊教育2名、大專校院9名。

今年獲獎者中，包括抗疫有功的張上淳。不過他獲獎的原因不是因為抗疫，而是因為他在教學、課程、學生輔導、專業成長及投注教育奉獻的表現非常出色。

今年師鐸獎得主中，蔡宛芯在6月份布置畢典會場時，到頂樓檢查天花板，不慎從4樓高跌落，傷重送醫不治。為撫慰蔡師家屬，在蔡師的告別式中，已由教育部次長蔡清華代表蔡英文總統頒獎。

教育部表示，獲獎教師將於9月28日教師節當日於陽明山中山樓由蔡英文總統頒獎，每位獲獎者可獲頒總統獎座1座、行政院院長獎章1座及教育部部長獎狀1幀，並安排出國考察及請所屬主管教育機關（單位）核予記功1次。

師鐸獎獲獎人員事蹟均收錄於「109年師鐸獎芳名錄」，將上傳「良師興國」網站，並登錄於教育家部落格「人物故事」專區供民眾參閱。教育部也將持續推動尊師重道的全民社會運動及敬師系列活動。

(中時 )