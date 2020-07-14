知情人士透露，英國準備通過一項分兩步實施的計畫禁用華為5G設備，以保護關鍵通訊系統免受潛在的安全威脅。根據該計劃，英國電信營運商到年底將不能在5G網路中新添任何華為組件。此後，營運商需在2027年前全部撤換已安裝的華為設備。

英國首相強森（Boris Johnson）及高層大臣和最高安全官員將於14日召開會議，屆時將討論這個提案，預計稍後會在下議院宣布有關決定。

如果該提案在會議上獲通過，將標誌著強森政府對華為的政策出現重大逆轉，令英中緊張關係在高度敏感的時刻面臨進一步加劇的風險。

值得注意的是，中國此前已警告英國若選擇作敵對伙伴，將面臨後果。強森政府現在面臨多個難題。華為是全球移動通訊設備巨頭，其產品已扎根英國的通訊網絡。全部撤換華為設備費時費錢，並且令強森改善英國通訊服務的大選承諾面臨落空的風險。

事實上，港版國安法和圍繞中國處理新冠疫情的爭議已經導致英中關係緊張。禁用華為設備將在短期內令兩國關係雪上加霜。

(工商 )