在瑞幸咖啡業績造假案件，掀開在美掛牌陸企真實財務狀況難以揭露的問題，甚至有加強陸企財報審查的聲浪出現，導致包括京東、網易等陸企有在美撤牌回歸大陸市場的動作出現。對此，外媒報導指出，美國國務院正在討論，川普政府打算取消2013 年陸美交換審計文件協議，打算直接對陸企施壓。

美國證券交易委員會（SEC）與旗下美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）一度發出聯合聲明警告，投資人應該慎防新興市場、尤其是陸企財報不透明問題；PCAOB主席鄧克（William Duhnke）表示，在嘗試揭露陸企會計審查、文件資訊方面，他們認為「沒有任何前景」。

據《路透》報導，陸美從貿易爭端至科技霸權競爭，又延伸至企業環境相互箝制的階段。過去20年有超過700家陸企在美拒絕向主管機關提交財報，理由是這涉及國安問題，這使得陸企財報灌水、造假層出不窮。

至於川普政府想結束的「2013 年美中交換審計文件協議」，主要是受限於陸企財報無法監管問題，PCAOB將獲權調取陸企的審計資料，前PCAOB主席 James Doty 當時表示，此一協議是朝向陸美跨境執法合作，以保障美國投資人利益的重要一步。

美國負責經濟事務的副國務卿Keith Krach表示，「2013 年美中交換審計文件協議」缺乏公開透明，實際上陸企不願交出真實財報的狀況依然發生，若川普政府放棄這份協議，陸企將直接來自於美國政府施壓，並意味PCAOB將放棄審核。

至於如何放棄協議，川普政府必須提前 30 天寄出通知才能進行討論。美國參議院5月通過《外國公司問責法案》，要求外企若無法證明不受到外國政府擁有或控制，或是PCAOB 連續三3年無法對該公司進行審核，亦可明令禁止交易，該法案被視為劍指陸企。

(中時電子報)