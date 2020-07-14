全球與美國國內的新冠肺炎疫情持續急升，在營運與財務壓力不斷升高下，美國航空業的裁員潮已出現山雨欲來的跡象，繼聯合航空（United Airlines）之後，美國航空（American Airline）周一警告將提出機師放無薪假的計畫，西南航空（Southwest Airlines）也示警不排除大規模裁員。

聯合航空上周宣布已通知36,000名員工，也就是將近半數美國員工可能得在10月休無薪假。該計畫涵蓋多達15,000名空服員、11,000名地勤服務人員、5,500名飛機維修人員與2,250名機師等。

美國航空日前已向15,000名機師提出提前退休計畫，預計本周也將發出正式通告要求更多機師暫時放無薪假，目前人數不明。該航空公司月初曾表示，今年秋季多出來的人力可能高達20,000人，其中包括8000名機師。

西南航空周一也提出警告，如果載客量未見大幅改善，將不排除進一步裁減人力。該公司已通知員工最晚於周三決定是否參加自願離職計畫。執行長在電郵中表示，因經營環境惡化，公司可能要求員工放無薪假或接受資遣。

美國航空業接受政府金援的條件之一，是承諾在10月1日前不會裁員，且按規定航空公司必須提前60日公布裁員計畫，因此近期內航空業裁員與放無薪假的消息勢將陸續傳出。此前Cowen提出預測報告指出，美國航空業到2020年底時估將裁減15萬～20萬人，遠超出該投銀4月時的預測。

(時報資訊)