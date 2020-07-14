GIS-KY(6456)3.5元現金股息今天除息，盤中填息率71％。GIS今年4月以來營收重回百億元大關，下半年蘋果手機、平板電腦新產品上市，加上三星新手機屏下指紋辨識模組也由GIS供應，法人預期公司下半年展望樂觀。

由於疫情拉動筆電、平板電腦需求，GIS-KY今年4月起呈現淡季不淡，營收連續站穩百億元，4到6月年成長率分別達到30.7％、51％及55.6％，使得上半年營收轉為正成長7.2％，達到565.85億元。

蘋果今年預計推出4款手機產品，全部採用OLED面板，過去OLED面板採用Y-OCTA(on-cell)解決方案，減少貼合工序，這次OLED面板採用外掛式(out-cell)觸控模組，GIS透過陸廠重新切入蘋果手機供應鏈，第4季開始出貨。

此外，GIS為iPad主要供應商，蘋果今年第4季到明年陸續推出新款Mini LED的iPad、iMac高階產品，出貨單價可較原先產品提升20％以上，法人預估GIS最快第4季可以供貨，將營運動能延續到明年。

GIS近年來積極開發超聲波屏下指紋辨識，除了先前小尺寸產品之外，將布建大尺寸三種規模的產品。GIS屏下指紋辨識模組也切入三星8月即將發表的新款旗艦機，目前已經積極備貨。

(時報資訊)