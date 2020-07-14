美股昨夜互有漲跌，那斯達克收盤暴跌超過2%，拖累亞洲主要股市上午表現。香港更面臨第三波疫情，周二起實施最嚴格社交距離管制。

周二香港恆生指數低開108點或-0.42%，隨後擴大跌494點或-1.9%，為25277點。國企股(H股)跌231點或-2.2%，為10344點。

香港新冠疫情惡化，專家警告病毒傳染率比第一波疫情時更高。港府周一晚間宣布多項嚴厲的管制規定，包括晚間不得在餐廳用餐，以及公共運輸工具內須全程配戴口罩，外傭入港需隔離14天。

特斯拉在隔夜美股跌3.08%，港股新能源汽車概念股上午全面走跌，比亞迪跌6.1%，暫報84港元，贛鋒鋰業跌5.0%，暫報48.3港元。

內地科技股皆下挫，包括騰訊最多挫3.7%，目前跌3.3%，暫報523港元。白宮貿易顧問納瓦洛(Navarro)表示，美國總統川普預計將對抖音以及騰訊旗下的微信採取更強硬的行動。阿里巴巴跌4%，美團跌3.2%，小米跌2.1%。

不同於香港，澳門對內地民眾進入澳門取消隔離要求，賭場股大幅上揚，金沙漲6.5%，澳博漲10.5%，永利澳門高開16.4%，隨後漲9.9%，暫報14.7港元。

(時報資訊)