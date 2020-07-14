財政部高雄國稅局表示，民眾取得振興三倍券，將依法免納所得稅。三倍券視同現金禮券，若商家為使用統一發票營業人，於銷售貨物或勞務收取三倍券時，依規定開立統一發票。

從今年初以來，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，民眾出門消費意願低，致使各行各業受到衝擊影響，隨著國內疫情趨緩，民眾逐漸走出戶外恢復正常生活，政府為了振興經濟與刺激買氣適時推出振興三倍券，將於7月15日上路。

財政部高雄國稅局表示，振興三倍券係由民眾以現金1000元換取票面價值3000元實體券，或以信用卡、電子票證、電子支付等方式累積消費滿3000元，領取2000元，即由民眾自付1000元再由政府贈與2000元，該2000元屬政府贈與，依所得稅法第4條第1項第17款規定，免納所得稅。

該局進一步表示，民眾持三倍券可向全國各實體商家消費，若商家為使用統一發票營業人，因三倍券應視同現金禮券，依統一發票使用辦法第14條規定，應由商家於銷售貨物或勞務收取三倍券時，依規定開立統一發票。

該局特別提醒民眾，如以振興三倍券兌換貨物或勞務，雖然未支付現金，請記得索取統一發票，只要發票合計欄載有交易金額，仍然可以對獎。

(時報資訊)