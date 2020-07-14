振興三倍券明（15日）起開放領取和使用，商家紛紛祭出大優惠，網上也出現一些不實謠言，像是「持三倍券到全聯，可兌換3800元的禮券」，而針對這些假訊息，全聯福利中心也在官網發聲明回應。
店家為搶振興商機，推出多款優惠，但經「Cofacts 真的假的」查證，近日網上謠傳「持三倍券至全聯消費，可得800元，讓你總共有3800元。」的訊息是假的！謠言的版本約有三種，內容都是換湯不換藥。
謠言一、記得唷～ 領到消費券，可以直接到全聯社買東西，會多加800塊給你總共有3800元可用，但是一定要到全聯社消費才可以有這個優惠，消費券直接去換全聯社的禮券，了解嗎？
謠言二、領到消費券，可以直接到全聯社，它多加800塊給你，總共3800元，一定要在全聯社使用，消費券直接先換全聯社的禮卷，再慢慢買，如果常去全聯的人挺適用的。
謠言三、網上有領到消費券 ， 可以去全聯換全聯禮卷3800元 ，他多加800塊給你總共3800 ，但總額都得陸續在全聯社消費才行。
對此，全聯官網發聲明指出，近期接獲不明人士於網路謠傳「領到消費券，可以直接到全聯社購買，他多加800塊給你總共3800元...」等訊息，為防錯誤訊息誤導消費者，因此特別澄清，政府所發的「振興三倍券」不是消費券，依規定不可兌換禮券。
而全聯有關於「三倍券的活動」應是，使用紙本振興券消費滿1000元（含）以上，並過PXPay會員條碼，贈1000元福利點，另單筆用紙本振興券消費滿千元（含）以上，贈限量的「品牌振興大禮包」，各店數量有限，贈完為止。
文章來源：Cofacts 真的假的
(中時電子報)
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