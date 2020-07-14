民眾黨高雄市長補選參選人吳益政14日到路竹區菜市場掃街拜票，對於高雄市警察局長遭拔除，吳益政說，這完全是政治思考，連他要為民進黨圓謊都找不到理由；明明是順手牌，為何要做成這樣，不知道誰在拍馬屁？
吳益政表示，這場高雄市警察局長的人選替換啟人疑竇；這場選舉（對民進黨而言）明明就很好選，狗改不了吃屎，這有什麼意義？這是對行政中立的尊重，現在他們連形式或實質都不管了，完全破壞體制，不當使用公務資源。
他指出，民進黨要練習做一個執政黨，要有風度、民主信仰；朝野之間要有信任感，民主的價值才能體現。在選前一個月調動市警局長人選，這是破壞民主自由的信賴感。警察局長的人選是最單純，不要變鬼變怪（台語，指耍花招），單純就好。
至於高鐵南移，吳益政表示，高雄已經鐵路地下化，且在進行中，沒有預留車道，不可能再進行第二次工程；儘管這工程是中央的既定政策，中央常為地方做決定，但要專業一點。雖然說是中央出錢，但這是人民的納稅錢，在高雄的建設 要符合民眾的生活習慣，還是要與地方商量，與市府、公民團體等好好討論。
(中時 )
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