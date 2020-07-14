娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！8點檔女星淚吐遭上司脅迫強暴；瓊瑤女神趙永馨遭初戀痛毆砸車；梁文音斷4年婚內幕曝光；星二代為拍戲3度墮胎終身不孕，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

日前驚爆任職於新北市衛生局的林姓女員工，痛曝生前遭性侵並誘騙當小三後墜樓輕生，用生命曝光這起事件，引發外界譁然，而八點檔女星林薇日前上節目，討論到職場受欺凌的處理方式，竟觸動過往傷痛，首度吐露年輕時也遭遇過類似傷害，此事連家人都不知道，卻造成她一生的心理創傷，甚至日後面對追求者會有自卑感，無法跟人正常交往。

【回憶殺】趙永馨是瓊瑤劇御用女演員，曾演出《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《啞妻》等作品，玉女形象深植人心，近年退居幕後擔任製作人，還得到台藝大電影碩士學歷。事業運飛黃騰達的她，感情路卻像瓊瑤劇一般顛簸，曾被初戀男友當街毆打，和老公宋偉還是戀人時，傳出為情跳樓輕生的烏龍消息。

從《超級星光大道》出道的歌手梁文音，驚傳和張念平結束4年婚姻，男方遭爆料在禮拜上懺悔，坦承背叛梁文音，但也有網友上月底就爆料此事，並指是女方搞小王，稍早梁文音方面終於回應。

娛樂8點半》演藝圈有許多星二代，但不是每個都能靠背景一路順遂！80年代在大陸紅極一時的女演員殷新，父親是知名導演殷亮，從小就對表演有莫名的熱忱，長大也順理成章的栽進戲劇世界；和男星王伯昭結婚後仍繼續拍戲，但她為了工作3度墮胎，因終身不孕「被離婚」，息影後下嫁一名外國粉絲，過常人生活。

(中時電子報)