台北市區監理所所長袁國治被檢廉查獲插乾股投資體檢診所，利用職權趕走原來體檢的市立聯合醫院，還收賄配合業者加速核准停車場申請案，總計收賄金額183萬元左右，台北地檢署14日依貪汙罪起訴袁國治及科長陳國富、業者王世璋等3人。

檢方起訴指出，袁國治是台北市區監理所長，有權核准監理業務的體檢代辦診所，汐止的「一路順風」投資公司李姓負責人有意在士林站附近經營體檢診所，於是與台北市大龍港駕訓班的黃姓業者合謀，找袁國治遊說投資，袁以插乾股的方式抽取利潤的4成，並利用職權將原本在士林站駐點的市立聯合醫院陽明院區人員趕走，順利讓袁等人投資經營的承德診所取得代辦體檢業務，袁國治經此收受173萬餘元的不法利益。

此外，和運租車為了讓新北市五股區的停車場與其中古車勁拍中心一起開幕，為和運代辦停車場業務的永鑫汽車租賃公司業者王世璋找袁國治幫忙，袁則在新北市交通局確認五股土地可以設置停車場後，指示不知情的連姓科長加速通過和運停車場申請案，從中取得10萬元賄款。

袁國治還為了幫助邱姓業者經營的濱江驗車公司，能取代凱銳汽車公司位於濱江街國有土地上的驗車場，與台北市區監理所車輛管理科長陳國富利用職權故意刁難拖延凱銳汽車續約，以便讓濱江驗車公司順利取得原凱銳汽車承租的國有土地，以取得濱江代驗廠邱姓業者承諾給予的5％股份，幸好凱銳汽車及時提出相關土地的租賃契約，袁、陳的刁難只好中止。

由於經營承德診所的黃姓、李姓業者及濱江驗車公司邱姓業者都承認犯行，檢方分別給予繳交國庫40到90萬元的條件給予緩起訴，袁國治及科長陳國富、業者王世璋等3人則依貪汙罪起訴。

(中時 )