時力立委邱顯智今日上午於立院議場門口受訪表示，國民黨有任何疑問，應該向監察院被提名人質詢，不要用佔領議場這樣的方式，浪擲社會資源。至於時力所提出之問卷，至今監委仍未回覆，據了解有些監委不回是「身不由己」，就這點而言，監察院被提名人真的是「倒退嚕」。

邱顯智指出，作為國會議員，應該行使職權，才是負責任的作法。議場是講道理的地方，監察院長被提名人陳菊是否適格，人權是檢驗的唯一標準。希望在中午12點前能夠有詢答機會，但萬一今天已經沒辦法質詢，希望明天還是有機會詢答。

(中時 )