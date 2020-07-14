搶攻三倍券商機，機車業者展開油電大戰優惠促銷，其中三陽針對一款國民神車祭出「12倍奉還」優惠，持三倍券購買，最高可折抵1.2萬元！有購車需求的消費者可以趁機撿便宜。

7月暑假進入機車銷售的傳統旺季，加上三倍券刺激，下列各家業者都推出超狂優惠，消費者掏出三倍券前可以好好比一比：

●三陽

民眾持價值3000的千元三倍券購買新迪爵125七期車款，三陽將再加碼9000元購車金，加起來共1.2萬元，相當於消費者花1000元購買三倍券，可享「12倍奉還」優惠。

●光陽

7月持三倍券購買Racing S、New Many、新名流、Nice等車款，光陽也將加碼5000至9000元購車金。

●摩特動力

針對J-bubu 115以及Alpha MAX125兩款油車，推出3000元振興券抵6000元購車金的雙倍送活動。

●電動機車

7月購買宏佳騰Ai-1電車全車系，免振興券即享三次免費定保優惠；中華eMOVING電動自行車，持三倍券購買Shine、Bobe，也可抵萬元購車金。

根據機車業者分析，看好油、電車大戰搶市，將推升整體機車市場成長，估全年台灣機車銷量將上看95萬輛，可望創近三年新高。

(中時電子報)