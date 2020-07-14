第18季SBL選秀會即將在明天登場，然而在選秀會前發生了一件感人故事，那就是SBL史上第一位外籍學生、塞內加爾班霸因為擔心出席選秀會的時候沒有西裝可穿，昨天緊急的向寶島夢想家股東陳立宗求助，最終由前中華隊中鋒吳岱豪提供西裝，成全了班霸心願。

陳立宗在個人臉書上寫了這個感人故事的緣由：前天晚上，我在IG上收到了一個求助短信，那是來自塞內加爾今年選秀大熱門的外籍生斑霸，他告訴我，他最後還是不知道上哪取得一件西裝？可以讓他在選秀當天，和所有其他被選中的台灣球員一樣，帥氣的站上舞台。

斑霸曾經當過夢想家青年隊短短三天的隊員，因為他來參加海選賽前幾天，SBL剛剛通過，他能用外籍生的新規定資格，加入SBL選秀會，這也讓他的身價立刻飆高，超過青年隊所設定的標準，還記得當時許智超教練立刻打電話給我，他說斑霸的家境非常辛苦，很需要更高的薪水寄回非洲老家，希望我能體諒。我和超哥說，當然，青年隊成立的初衷就是當個「夢工廠」，我們看見每一個球員有機會實現夢想，都一樣開心，我們還是歡迎他來享受這個海選賽的氣氛

就在球賽結束後，斑霸特別跑來和我致謝，我也祝他選秀順利，他忽然問我一個問題：

「我想要請問，您知道誰會提供我選秀會時可以穿的西裝呢？」

這個問題瞬間考倒我了，我慌亂中隨口回答他，「選你的球隊會提供吧！」於是，他立刻笑了出來和我說謝謝，他放心了，我看得出來，這個高大的年輕人心裡，真的很開心他的努力終於得到上帝最好的安排

因此，當我接到他發來的求救私訊時，我馬上呆了，只能裝冷靜的回他說，剩下不到三天就要選秀了，訂製肯定來不及，他的身材上哪裡買得到現成的西裝呢？過了五分鐘後，他非常禮貌的回覆我，「是的，現在量身訂做肯定來不及了，他很遺憾自己這麼晚才想到，但是還是非常謝謝我願意回覆他」

那晚，我竟然失眠了，失眠的原因是，這孩子其實好早前就問過我這個問題了不是嗎？那麼晚才想到的，不是他，而是我們這些被球員叫哥的，雖然他只幫我打過三天的球，但是他在這個時候竟然向我求救，我能去哪裡生出205公分的西裝給他呢？

其實，我認識2米以上的朋友也就幾位，第一個想到的，是吳岱豪。所以昨天一大早，就給岱豪結結巴巴的留了一段語音，拙劣的描述了我為什麼想要請他借我一套西裝，給一個他不認識，我也其實不熟的外籍學生。不久，岱豪酷酷的回覆我簡短的幾個字：「陳大哥，沒問題，我送他一套，明天寄給你還是送去哪裡？」

我立刻興奮的和斑霸說，你的西裝我找到了，而且，這份禮物來自國家隊的中鋒，也是你未來要全力努力的目標，所以，我希望你親自去拿，並且獻上感謝，因為，這不僅僅是一件西裝，這對我來說，是見證了世代的傳承，還有一個真正的球星對後輩的關愛.......斑霸肯定不能理解我內心對於這件事背後的價值上演了波濤洶湧小劇場，但是這孩子非常誠懇的告訴我：「先生，這確實不僅僅是一件西裝」

明天，就是SBL的選秀日了，即使在台灣籃壇紛亂的時刻，對許多努力了十幾年的學生球員們，這一天是他們能夠延續籃球生命甚至向大家證明自己可以靠籃球得到一份工作的關鍵時刻，即使岱豪一直和我說這是一件小事不要提也不用謝他，我告訴他，現在有許多年輕球員給我面子叫我立宗哥，所以，我就有責任要用這件事情告訴他們：

「不是會打球就能當球星，球星和球精的差別，在於能否立志為這個社會盡責任，當好榜樣！活在球場裡只會打球的只是 #球精，願意把愛傳出去給更多陌生人的，才是球星」

(中時 )