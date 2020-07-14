大戶及中實戶大舉回流台股！證交所14日公布，第2季成交值達5億元以上的大戶人數達1,674人，成交值1～5億元中實戶也有15,245人，不但較第1季大幅成長，且雙雙改寫自2011年第3季證交所有統計數字來新高，另外，季成交值1億元以下的散戶則減少至279萬8,674人。

證交所並公布，第2季自然人占集中市場總成交值比重為62.87％，外資占比為25.67％，國內法人則為11.46％（第1季自然人占集中市場總成交值比重為57.92％，外資為27.98％，國內法人為14.1％）。

台股今天受到美股那斯達克指數大跌而出現震盪，證交所也罕見地在盤中發布大戶大舉回籠的訊息，顯示政策作多心態濃。

證交所公布，第2季成交值達5億元以上的大戶人數達1,674人，較第1季的1,216人增加458人，成長幅度高達37.77％，季成交值1～5億元中實戶也有15,245人，較第1季的11,380人激增3,865人，成長幅度33.96％，雙雙改寫自2011年第3季證交所有統計數字來新高。

另外，季成交值1億元以下的散戶則減少至279萬8,674人，較第1季的283萬744人減少32,070人。

(工商 )