鵝鑾鼻東方海面低氣壓TD04已於今早8時增強為熱帶性低氣壓，氣象局已於10時18分發布熱帶性低氣壓特報，雖然將在周四(16)開始減弱，但不排除會以熱帶性低氣壓的強度登陸，提醒民眾多加留意。

氣象局簡任技正伍婉華表示，熱帶性低氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺，今(14)早上8時位於北緯20.5度，東經121度，即在鵝鑾鼻南方170公里之海面上，向西北轉北北東移動，時速10公里，不排除有機會以熱帶性低氣壓的強度登陸。

伍婉華指出，熱帶性低氣壓向北移動過程中，南部及東南部地區將有斷斷續續的大雨及雷雨，山區也可能出現局部性大雨，明(15)日南部及東南部也會出現局部性大雨，午後北部及東北部地區有局部性短暫雨及雷雨機率，中南部地區為局部性大雨出現，提醒民眾多加留意並隨身攜帶雨具。

該熱帶性低氣壓周四(16)減弱，西南風環境讓各地天氣不穩定，屆時恆春半島及綠島、蘭嶼亦有較強陣風；南部、東半部(含綠島、蘭嶼)及恆春半島沿海有較大風浪及長浪，前往海邊活動應注意安全。

伍婉華說，受太平洋高壓及低氣壓外圍環流沉降影響，今天本島除了新竹市外，白天台北市地區、南投縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，新北市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，嘉義市地區，桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台東縣縱谷，基隆市地區，苗栗縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，請特別注意。

(中時 )