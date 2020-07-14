不只是「好厝邊」！永慶房屋還是社區的最佳助攻手！新北市新店區中山社區發展協會常年舉辦社區照顧關懷活動，提供銀髮族及身心障礙者在地化的社區照護，今年協會參與新北市109年度「金卓越社區選拔」，特別邀請永慶房屋新店湯泉直營店擔任小幫手，協助社區評鑑作業，角逐進軍全國資格。

中山社區發展協會不定期舉辦伸展操、趣味九宮格競賽、防蚊液製作課程和預防失智課程等各項精彩活動，訓練參加者的身體機能、腦力與肌耐力，同時也提供里民們聚會、休閒娛樂的好去處。中山里總幹事陳櫻嬌表示，協會透過舉辦各式活動凝聚里民們的情感，永慶房屋在其中扮演著重要的角色。

總幹事陳櫻嬌指出，永慶房屋服務專員充滿活力與熱情，是社區舉辦活動的最佳小幫手，除了幫助活動進行的更順利，平時與居民的互動也相當良好。陳櫻嬌表示，由於服務專員對於社區大小事務都相當熟悉，因此特別邀請擔任評鑑時的助攻手，協助社區參加評鑑的選拔作業及活動主持。

永慶房屋長期深耕社區和在地服務，是居民眼中的「好厝邊」。

永慶房屋服務專員張芝涵協助社區參與評鑑，讓她覺得相當有成就感。

負責協助本次社區評鑑的張芝涵，她在去年8月加入永慶房屋擔任服務專員，因為個性外向、喜歡與人接觸，時常和同事們協助社區活動，短短不到1年的時間就和當地居民培養深厚情誼，許多婆婆媽媽們都會把她視為孫女或女兒看待，這次協助社區參加「金卓越社區選拔」，她覺得與有榮焉。

張芝涵強調，中山里積極打造社區照顧關懷據點，透過在地化的社區照護，提供銀髮族與身心障礙者最佳的社區化預防照護，永慶房屋長期配合協會舉辦各式活動，成功凝聚里民們的向心力。張芝涵期許透過自己過去所學的資料處理專業，協助提升社區生活品質，讓優質的社區被更多人看見。

總幹事陳櫻嬌感謝永慶房屋團隊協助社區經營，讓中山里成為優質社區的楷模。

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(中時電子報)