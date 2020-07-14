2020年美國大選結果對於美國經濟和市場會有什麼影響，瑞銀投資銀行美國經濟學家Seth Carpenter提出三種情景可能，分別為:一、川普當選維持現狀，國會仍是兩黨「平分秋色」；。二、拜登獲勝，民主黨在參議院獲多數席位。三、拜登當選但共和黨仍掌控參議院。

一、維持現狀: 大多數行動將集中在監管和任命方面。現狀情景下，在預期中的第四階段紓困法案之外，不會再有較大的財政政策出臺，因為兩黨在國會的勢力相當，經濟緩慢復甦。在外交方面，單邊主義政策會延續，中美關係會更緊張。金融和非金融監管將進一步放鬆。總體看，市場目前對於稅收和監管可能加重的恐慌消散，但對貿易政策的擔憂可能較大，因此結果可能是在選舉剛結束後股市會有所上漲，而美元會走強。

二、民主黨大獲全勝:更多支出、更多稅賦，更多制度主義。在民主黨大獲全勝的情景下，假設拜登競選時所承諾的優先任務會得以推進，但不會完全落實。要爭奪目前共和黨參議院席位的民主黨人看來比目前國會的民主黨人溫和得多。預估第一年新增國內支出規模在2500億美元和3000億美元。在經濟仍疲弱的情況下，加稅幅度會小於其在競選中所宣稱的，而且時間會是在2021年底或更晚；假設高收入群體和企業的邊際稅率會提升2-3個百分點，分別提升至39%和24%。假設對中國外交政策仍不友好，尤其在貿易方面，但可能更多邊。金融和環境監管可能會顯著增強。這種情景下，資產再定價的可能性最大，股市至少最初會因稅收擔憂而下跌（2-5%），收益率會因額外的刺激政策而上行，這些相悖的力量會令美元受制。

三、拜登當選但共和黨仍掌控參議院。兩黨在國會勢均力敵的情況下，假設很難有壓倒性票數通過的立法出臺，如果是經濟像我們預期的那樣繼續緩慢復甦的話。這種假設意味著與「維持現狀」情景一樣的財政結果、與「民主黨大獲全勝」情景相同的監管結果。我們認為，這種結果尚未得到市場反映定價，外交政策更可預測、國內經濟緩慢回暖推高股市（2-4%），貿易戰緩和令美元走軟。

(時報資訊)