鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）受惠自身業務及旗下小金雞瑞祺電（6416）、帆宣（6196）動能同步轉強，2020年第二季及上半年合併營收齊登同期新高。展望後市，公司對下半年及明年營運展望樂觀，看好今年營收可望逐季成長，明年邁向穩健成長。

樺漢股價3月中下探119.5元的近6年半低點，隨後一路震盪走揚，9日觸及297.5元、創去年3月初以來16個月波段高點，近日高檔拉回測試270元支撐。今（14）日開高後震盪走揚，最高勁揚5.02％至282.5元，領漲工業電腦族群，早盤維持逾1.5％漲幅。

樺漢2020年6月自結合併營收71.65億元，月增24.18％、年減1.03％，站上今年高點。第二季合併營收189.25億元，季增5.92％、年增1.07％，改寫同期新高。累計上半年合併營收367.88億元，年增1.26％，續創同期新高。

旗下小金雞方面，網安設備廠瑞祺電受惠併購效益帶動訂單暢旺，6月自結合併營收達5.76億元，月增27.8％、年達51.11％，第二季合併營收達14.52億元，季增14.6％、年增達63.39％，雙創歷史新高。累計上半年合併營收27.2億元，年增51.9％，續創同期新高。

ODM廠沅聖因智慧家居客戶需求減少，6月自結合併營收2.86億元，月減17.27％、年減達51.64％，為近3月低點。不過，第二季合併營收9.57億元，季增75.08％、年減51.31％，自谷底顯著反彈。累計上半年合併營收15.05億元，年減60.6％，續創同期新低。

設備工程廠帆宣6月自結合併營收20.06億元，月增10.82％、年增4.34％，站上今年次高、改寫同期次高。第二季合併營收57.87億元，季增5.26％、年減1.12％，創同期第3高。累計上半年合併營收112.85億元，年減2.76％，亦創同期第3高。

樺漢董事長朱復銓先前法說時預期，雖然品牌業務動能轉弱，但在系統整合及設計製造業務成長帶動下，第二季營收可望季增低個位數百分比，毛利率估略降、營益率大致持平。實際結果季增中個位數百分比，表現優於預期。

展望後市，朱復銓在股東常會對下半年及明年營運釋出樂觀預期，透露自主研發的短焦雷射投影技術，已接獲歐美及東南亞客戶訂單，預計第四季開始小量出貨、明年可望放量，看好今年營運將逐年成長，明年可望「蓄勢待發」、邁向穩健成長。

投顧法人認為，樺漢第二季營收成長表現優於預期，由於新雷射投影顯示系統產品訂單金額大且利潤高，預期今年獲利將恢復成長，每股盈餘估約13.63元，明年獲利動能可望顯著恢復、挑戰新高紀錄，維持「買進」評等，目標價由300元上修至320元。

(時報資訊)