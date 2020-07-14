國際評等公司標普全球（S&P Global）周一下修新興市場的經濟成長預測，受新冠肺炎疫情影響，今年平均國內生產毛額（GDP）估將下跌4.7%，並警告所有新興國家都將留下永久傷疤。

標普表示，下修GDP成長預測主要反映許多新興市場的疫情持續惡化，疫情對國際貿易造成的衝擊也將超出4月時的預測。該公司當時預期新興市場今年GDP萎縮1.8%。

標普預測今年新興市場（除中國以外）平均GDP將下滑4.7%，2021年將成長5.9%，並警告新興市場仍面臨下行風險與疫情帶來的威脅。

拉丁美洲下修幅度最大，今年GDP估將大跌7.4%，包括區域最大經濟體巴西今年GDP估重挫7%。亞洲方面，印度因難以遏阻疫情擴大、欠缺應對政策，以及存在潛在弱點，尤其在金融領域，本財政年度（自4月1日起）經濟估萎縮5%。反之，受惠於強勁的激勵性支出、強韌的電子製造業，以及服務業逐漸復甦，中國今年GDP估將溫和成長1.2%，明年可望勁揚7%。

(時報資訊)