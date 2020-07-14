電子零組件廠-信邦(3023)佈局MAGIC領域多年，且今年開始跨入電動自行車領域，帶動公司業績高成長，今年上半年合併營收98.56億元，年成長10.18%，創下歷年同期新高，歐系外資及亞系外資同步看好信邦營運前景，分別給予「優於大盤表現」及「買進」評等，目標價分別為上看190元及195元。

信邦持續深化並擴大MAGIC五大領域業務，今年亦跨入電動自行車，一連串的佈局讓信邦今年上半年業績未受新冠肺炎疫情影響，反而因電動自行車、醫療、綠能等產品訂單強勁成長而創高。

由於醫療及健康照護、汽車、綠能、通訊及電子周邊等產業銷售較5月成長，信邦6月合併營收為18.36億元，月增3.42%，年增9.23%，連3月創下歷史新高，累計第2季合併營收53.43億元，季增18.42%，年增9.27%，為單季歷史新高，累計上半年合併營收98.56億元，年增10.18%。

信邦因電動自行車、醫療、綠能等產品出貨持續放量，第3季營運展望樂觀，信邦表示，第3季業績可望超越第2季，再創單季歷史新高，法人預估，信邦全年合併營收有機會突破200億元。

亞系外資在最新報告指出，隨著消費者因疫情避開公共交通工具，汽車和自行車的銷售增長，信邦強調，公司是電動自行車受歡迎的受受益者，據公司提供數據，電動自行車的月生產能力將從6月的5000台增加到20年第3季月產8000台，由於電動自行車的毛利率超過30%，我們預計這些訂單將貢獻1%到3%，佔2020年營收2%到4%；我們認為，電動自行車訂單將抵消綠色能源部門的利潤壓力，且工業和醫療訂單保持穩定，信邦亦得利於自動化和物流應用長期趨勢，重申「買進」評等，目標價195元。

歐系外資則指出，信邦前6月合併收入年增10%，與全年目標一致，且排名前20位的客戶仍然是主要的增長動力，加上綠色能源、工業和醫療等客戶數量及產品品項不斷增加，其中工業和醫療領域包括：電子商務、半導體、呼吸機、手術設備、自動化設備等，抵銷了政府補貼對綠色能源下降的影響，考量信邦利潤率提高，我們將2020年到2021年每股盈餘提高8%到15%，重申「優於大盤表現」評等，目標價190元。

(時報資訊)