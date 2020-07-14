加州再度封鎖、美國疫苗股大漲，生技領頭羊今日換人擔綱，高端疫苗(6547)、國光生(4142)休息過後多頭重啟攻勢，股價皆守在高檔；亞獅康-KY(6497)挾著異位性皮膚炎試驗8月恢復，股價強漲9%以上；醣聯(4168)抗癌新藥GNX-102申請一期臨床試驗，一度攻上漲停37.4元。法人指出，生技族群中的飆股漲幅太大，量價及籌碼皆不太穩，近3日紛紛壓低整理。目前全球新冠疫情尚未停止，生技展又即將舉行，生技仍具題材性，但需要留意那些才是具有業績的實際支撐。

合一(4743)今日以跌停板328.5元開出，拱手讓出生技股王的位置，已連續3根跌停，超過6700張搶著，同集團的中天(4128)也鎖在跌停板117元，委賣張數逾1.6萬張，日前狂飆的亞諾法(4133)、杏輝(1734)等也紛紛跌停，美吾華(1731)、順藥(6535)等也都跌停，上市櫃生醫指數聯袂下跌，上櫃生醫指數跌幅超過4%，成為盤面上最為弱勢的族群。

新加坡逐漸解除因應新冠疫情的禁令，亞獅康-KY8月初將恢復ASLAN004多劑量遞增藥物試驗(MAD)招募。今日獲得買盤簇擁，股價跳空開高，盤中漲幅在9%以上。執行長傅勇博士說，因新冠疫情影響使得受試者延遲招募，預計2020年第四季分享更多的試驗數據，目前也持續積極準備在澳洲和美國增設臨床試驗地點， 以加速受試者招募，此舉將有利在2021年展開異位性皮膚炎全球性第2b期臨床試驗。

(時報資訊)