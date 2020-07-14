全球最大電信設備生產商和第二大智慧手機生產商華為13日公佈上半年營收增長放緩至13.1％，因美國官員繼續向該企業的供應商和客戶施壓。

華為上半年營收增長13.1％至人民幣（下同）4,540億元（649億美元），上年同期的營收為4,013億元。不過，增幅低於2019年上半年的23.2％。華為表示，淨利潤率為9.2％，高於2019年上半年的8.7％。

儘管美國官員加大力度對華為供應商和客戶施壓，但華為還是實現了營收增長。華為向營運商銷售5G網路設備，向消費者銷售智慧手機和筆記型電腦。

去年5月，美國官員將華為列入貿易黑名單，限制向該公司銷售半導體等美國製造的產品。華為隨後累積庫存，並繼續設計自己的晶片，交由台積電等公司生產。

今年5月，美國官員宣布了旨在限制華為自己供應晶片能力的新規，這種能力對其銷售5G網路設備的努力至關重要。

華為今年上半年的業績數據顯示，增長速度快於4月發布的第一季業績。第一季華為營收增長約1％，至1,822億元，而去年同期為增長39％。第一季淨利潤率從上年同期的約8％收窄至7.3％。

華為並未報告其手機出貨量。研究公司國際數據資訊（IDC）報告稱，2020年第一季，華為是全球第二大手機製造商，市場佔有率為17.8％，三星排名第一，蘋果位列第三。

(工商 )