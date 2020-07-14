大陸海關總署14日公佈，以美元計價，6月出口年增長0.5％，預估為萎縮2％。進口年增長2.7％，預估為萎縮9％。

中國6月貿易順差464.2億美元，預估順差596億美元。

以人民幣（下同）計價，當月出口年增長4.3％，連續三個月實現正增長；進口增長6.2％，均勝預期。

海關14日在國新辦發布會提供的新聞稿並顯示，上半年中國出口7.71兆元，下降3％；進口6.53兆元，下降3.3％。路透據此測算，中國上半年貿易順差為1.18兆元。

上半年中國對美國進出口1.64兆元，下降6.6％。

新聞稿表示，當前，疫情衝擊下的世界經濟正深刻變化，世界經濟深度衰退，國際貿易和投資大幅萎縮，加之中美貿易摩擦影響，中國外貿發展環境嚴峻複雜。

路透此前綜合逾30家機構預測中值顯示，儘管近期全球疫情有所反彈，但隨著疫情管控放鬆與復工復產的推進，海外經濟顯現復甦跡象，從而帶動中國6月以美元計價出口和進口與去年同期相比降幅料雙雙收窄。

(工商 )