新冠肺炎疫情持續，香港疫情陷入緊張，昨（13日）新增52例確診案例，其中有41例為本土案例，而在此其中，還含20例的感染源不明，累計確診案例1522例。香港政府下令從明（15日）起，強制民眾搭乘大眾運輸務必配戴口罩，酒吧、夜店等娛樂場所關閉7天，海洋公園及迪士尼樂園再度關閉，此外餐廳下午6時至隔天上午5時禁止內用。

據《BBC中文網》報導，香港在疫情初期被外界認為控制不錯，但在過去6天確診病例不斷持續攀升，昨日新增52例，有41例為本土案例，是疫情爆發以來確診人數最多的1天；港府昨日公布一名95歲老婦不治身亡，為香港第8例死亡病例。

香港特首林鄭月娥昨日公布緊急防疫措施，從高風險地區前往香港，或過去14天曾停留在該地區旅客，須出示健康證明，並拿出新冠肺炎篩檢報告，且結果為陰性，否則無法登船、登機，若違反規定者將開罰；還有強制民眾搭乘大眾運輸必須戴口罩，屢勸不聽者處以最高罰款5000港幣（約台幣1.9萬元）。

港府下令民眾搭交通運輸必須配戴口罩。（示意圖／Unsplash）

除此之外餐廳、食堂等下午6時至隔天上午5時，僅提供外帶，店內用餐一律禁止；卡拉OK、酒吧、夜店等12類指定場所將關閉7天，這表示才剛開園1個月的海洋公園、香港迪士尼樂園又要重新關閉。

香港衛生防護中心傳染病主任張竹君表示，現在疫情非常嚴峻，不明感染源案例每天都在增加，即使進行大規模檢測也無法找出全部病例，只有請大家減少外出、減少非必要接觸等維持社交距離措施，才能有效控制疫情。

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(中時電子報)