彭姓病患（紅衣）治療效果良好，女兒、孫兒特別到醫院感謝陳睿正醫師（後排中）與醫護人員。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

67歲的彭姓病患發生車禍造成頭顱骨折顱內出血，到他院開刀在加護病房9天，出院後，左手腳沒力，臥床半癱，記憶力嚴重受損。求診中醫大新竹附設醫院神經內科主任陳睿正，陳睿正表示，彭姓病患因為雙側額葉受損，無法正常行動、情緒嚴重低落，吃了抗憂鬱症藥物後還是無法改善。

於是陳睿正醫療團隊以經顱磁刺激術，不同於傳統的磁波方向與參數，約1個月20次的治療。彭姓病患者表示，發生車禍後無法睡覺，心情壓力大，脾氣變的低落易怒，經過經顱磁刺激術，「身體是我的，治療兩天後可以明顯感受到改善。」

彭姓病患的女兒表示，爸爸開完刀，連續35天都睡不著，情緒不佳，但是做完兩次治療可以明顯感受到爸爸心情比較開朗，從「一度無法面對人生」的爸爸，變成「爸爸回來了。」，手腳的力氣也慢慢恢復，她接著說：「腦傷的病患苦，家屬也苦，如果一個治療讓病患得到舒緩，家屬也比較放心。」彭姓病患為了表達對陳睿正醫療團隊的感謝，特別和兩位女兒以及外孫到醫院致意，希望將治療經驗跟大家分享。目前除了經顱磁治療，也持續中醫針灸和復建。

陳睿正表示，中醫大新竹附醫與東京大學附設醫院，倫敦大學神經醫學中心合作，結果發現透過不同的磁波方向與參數，可以更準確的瞄準需要刺激的腦神經，短周期的前後徑方向刺激比長周期的刺激更能有效的選擇腦部神經，精準刺激精準治療，此研究結果是全球首創，研究成果獲登於國際權威學術期刊「臨床神經生理學(Clinical Neurophysiology)」。

陳睿正提醒，經顱磁刺激是一項無侵襲性的嶄新治療方式，陳睿正醫療團隊於開院至今已累積超過2000人次的治療，在腦部相關疾病，患者自我評估臨床反應率高達7到8成，此治療成效，已與國際多家醫學中心的治療結果並駕齊驅，然磁刺激治療須依據患者腦部情況調整不同治療方式，因此治療方式選擇非常重要，也希望此新穎的技術能輔助舊有治療的不足，嘉惠更多病人。

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(中時電子報)