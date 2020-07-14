今年四技二專日間部聯合登記分發共要招3萬3869名，技專校院招生委員會聯合會表示，通過資格審查之考生，應於今日至20日24時止進行繳費作業。

考生繳費管道及期限為：（1）台灣銀行臨櫃繳款，至20日15時30分止；(2)其他金融機構（含郵局）跨行臨櫃匯款，至20日15時30分止；(3)各金融機構自動櫃員機（ATM及網路ATM）轉帳繳費，至20日24時止；（4）便利商店繳費，至15日24時止。此招生為今年四技二專日間部最後入學管道，考生應把握入學機會。

技專校院招生委員會聯合會表示，通過登記資格審查之考生，於規定繳費時間內完成繳費2小時後（便利商店需3個工作天，不含例假日），即可上網查詢繳費狀態。

另無論辦理集體或個別繳費考生（包含免繳費之低收入戶考生），均須於繳費期間內查詢繳費狀態，考生皆須確認繳費成功，才可於23日10時起上網查詢實際招生名額、各招生群(類)別之校系科(組)、學程考科成績權重組合人數累計表及個人總成績，並於23日10時起至28日17時止，上網選填登記志願。

考生可選填登記志願之所屬群(類)別須與報考統一入學測驗之群(類)別相同，志願總數最多可選填199個為限。

今年四技二專日間部聯合登記分發入學招生，共計75校2768系科（組）、學程參與招生，預定提供3萬3869名招生名額(實際招生名額將於23日公布)。欲報名本招生之考生，可隨時上網查詢最新消息，網址為：ttps：／／www.jctv.ntut.edu.tw／union42／。

(中時 )