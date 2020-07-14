行政院長蘇貞昌13日表達對南台灣的治安憂心，高雄市警察局長李永癸及台南市警局長周幼偉隨即遭拔官。曾是警政首長的新北市長侯友宜今（14）日上午參加沙崙國小100年校慶，被媒體追問這種作法是否適當？侯友宜並未正面回應，不斷強調警察很辛苦，中央和地方都要愛護、支持警察。

侯友宜表示，中央警政人事一條鞭，在警政人事系統有一套考核制度，身為地方首長予以尊重，但是不要忘了，在治安的掌控上，中央和地方一定要支持警察，讓警察無後顧之憂，為國人守護安全，把治安、交通、為民服務做到位。

侯友宜說，以前他當過警察，警察真的非常辛苦，在第一線作戰，不眠不休，24小時守護人民安全，我們要好好疼惜、支持、照顧警察，中央、地方首長和第一線的員警並肩作戰，守護新北市民生命財產安全。

侯說，他曾身為警政署長，也作為治安首長，希望大家能一起並肩作戰，警察最重要是在案件發生後，一定要快速破案，這是一種態度，警察真的很辛苦，24小時以局、以隊為家，所以要我們的體諒、包容、愛護警察，和警察並肩一起守護這塊土地。

媒體問侯與周幼偉的關係，侯友宜說，周幼偉局長曾與他共事過，是位肯做事、認真努力的首長，每位警察真的都很辛苦，我們都能了解體會，治安每個人都有責任，大家好好跟警察並肩作戰。

(中時 )