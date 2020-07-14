據香港電台14日報導，大陸法律學者許章潤表示，他已經被清華大學法學院革除教職和開除公職。許章潤稱，清華大學是以「道德敗壞」為由作出的處分。許章潤說，不會就有關決定追究校方，會承受、領受一切懲罰，對將來亦未有任何打算。

許章潤6日被警方從北京的家中帶走，被指涉嫌「嫖娼」，至12日才獲釋回家。今年58歲的許章潤，曾擔任清華大學法學院教授、博士生導師、清華大學法治與人權研究中心主任、 《清華法學》主編，也是天則經濟研究所特約研究員。其研究領域主要是法理學、西方法哲學、憲政理論和儒家人文主義與法學。

許章潤出生於安徽省廬江縣，是西南政法學院學士、中國政法大學碩士和墨爾本大學法學院博士，曾在2005年被評選為「全國十大傑出青年法學家」之一。

許章潤2019年被清華大學停職。他近年曾多次就大陸國內各種問題發表文章，呼籲中國進行改革，對當局亦屢有批評。

(中時 )