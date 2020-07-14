立法院原訂今日上午9點舉行臨時會討論監察院長陳菊等人事案，因國民黨不滿人事名單，於今日上午7點突襲並佔領立院議場，高呼「拒酬庸、撤提名」。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，或許擋不住民進黨的吃銅、吃鐵、吃國家，但人民心中的怒火會一把把燒，終有一天野火燎原！她說人家說國民黨沒用，「但我們站出來了」。她點名更沒用的是那些為了官位、 為了利益，屈從民進黨的人。

游淑慧在臉書指出，或許今天擋不住民進黨的吃銅、吃鐵、吃國家，但人民心中的怒火會一把火一把火的燒，終有一天，野火燎原！她說民進黨就像蝗蟲過境， 把這個國家吃的點滴不剩！民進黨就像家裡的老鼠， 養老鼠咬布袋！一步一步在掏空台灣，一點一滴在裝滿自己的錢包。

「人家說國民黨沒用， 但我們站出來了」。游淑慧直言，更沒用的是那些為了官位、 為了利益，屈從民進黨的人。更沒用的是那些嘴巴說反對民進黨， 但實際上卻不敢走出來的政客。

游淑慧坦言，她知道最後還是擋不下這樣的人事案，因為絕大部分的人沒有站出來！她認為，或許這些人覺得不關他們的事；或許他們覺得無所謂；或許他們早已對台灣政治冷漠！但是游淑慧說沒有關係，台灣總是要有人敢講該講的話；台灣總是要有人敢站出來；台灣總是要有人，寧可承受風吹日曬的苦， 也要追求公平與正義。

(中時電子報)