高嘉瑜議場守夜，自曝「床照」。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

立法院今（14）日將審查監察院長被提名人陳菊人事案，民進黨昨日就輪班在議場守夜，高嘉瑜也分享自己的「議場排班必備」3項小物，今日她再曝光自己守夜「床照」，更爆料「有委員打呼聲比牛還大」。

高嘉瑜昨日在臉書分享自己的排班必備3項小物：雞腿便當、水冷扇、中空裝賴品妤。其中，賴品妤的中空長洋裝，引發網友熱議，表示「這衣服看起來腰超瘦！」「這是來走紅毯的吧...跑錯場」「這會不會太厲害」「這裙子很屌」，紛紛大讚她的好身材。

賴品妤中空裝曝光。(取自高嘉瑜臉書)

今日高嘉瑜表示，第一次在議場守夜很難入睡，有委員打呼聲比牛還大，凌晨四點就被叫起來戰鬥。對於藍綠衝突，她說，國民黨拆掉質詢台重演占領主席台戲碼、杯葛質詢，監察院長、監察委員被提名人還有立委們，都在議場內虛度光陰，不用質詢也不用被質詢，質疑「所以國民黨到底支不支持廢考監？」「國民黨準備占多久？」還不忘酸說「這次有冷氣」。

此外，高嘉瑜也大方秀出自己的「床照」，照片中高嘉瑜穿著休閒輕便，戴著眼罩、脫鞋躺在躺椅上，一旁還有員警駐守。網友表示，「羨慕這個警察，我也想去守護妳」「躺椅跟我一樣的，還有附杯架」「睡覺旁邊還有衛兵真好」。

另外，也有人建議她「你打不過人家，在旁邊唱歌就好，一唱大家應該會理性一些」「應該高歌一曲振奮一下大家的精神才對」「這麼緊張的時刻～需要委員的一首紅豆緩和一下氣氛」。

(中時電子報)