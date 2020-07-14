宜蘭縣議員林騰煌遭檢方起訴以一票5000元買票，宜蘭地方法院依對於有投票權之人行求賄賂判刑3年2月，台灣高等法院改判無罪，經最高法院撤銷後，更一審認定他犯行明確，將他判刑3年2月、褫奪公權3年。可上訴。

民事部分，檢方提起的民事訴訟部分，台灣高等法院民事庭認為，證人證述交付賄款的地點前後不一，且未親自見聞林騰煌交付或擬交付賄款，證詞屬傳聞證據而無可採，檢方對林男提起當選無效之訴，於法無據，判決駁回定讞。

檢方起訴指控林男為求順利當選，在2018年11月第二週某日，到有選民住處拜票，他佯稱借廁所於進入其住處後，主動欲交付現金5000元買票，但遭對方當場拒絕，他另在張女交付5000元買票。

高院更一審佐以證人證述及卷內客觀事證，認定林騰煌拿出現金5000元欲交付該證人，其目的係為買票，林辯稱當時欲拿出5000元現金委託對方製作選舉文宣並不可採。

合議庭認為，林的犯行事證明確，審酌他為求順利當選，竟輕忽選舉乃民主政治最重要之表徵，其賄選行為破壞選舉公正性，敗壞選舉之純正風氣，對其他候選人造成不公平之競爭，判刑3年2月，並宣告褫奪公權3年。

(中時 )